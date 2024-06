Kultur in Meerbusch Theatergruppe gibt „Ein Mond für Leonore“

„Ein Mond für Leonore“ heißt das Theaterstück, das Gabriele Grote in der evangelischen Kreuzkirche eingeübt hat und das am Freitag, 14 Juni, erstmalig gezeigt wird. Als die ehemalige stellvertretende Schulleiterin der Theodor-Fliedner-Schule in den vorzeitigen Ruhestand ging, wurde sie von Pfarrerin Heike Gabernig angesprochen, ob sie die vor Corona bestehende Theatergruppe wiederbeleben lassen könne. Denn Grote hat Erfahrungen mit dem Theaterspielen. „Ich habe in der Schule jahrgangsübergreifend Theaterstücke mit rund 60 Grundschülern aufgeführt“, erzählt sie.