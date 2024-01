Kultur für Kinder in Meerbusch Theater Töfte spielt im Forum Wasserturm

Wer dieses Stück selbst erleben will, kann Karten im Vorverkauf zum Preis von 7,70 Euro in den Buchhandlungen in Lank und Osterath, bei der Postfiliale in Büderich sowie beim Fachbereich Kultur der Stadt Meerbusch erwerben. Außerdem gibt es eine Kartenhotline unter 02159 916251. Karten an der Abendkasse sind zum Preis von 8 Euro erhältlich. Gespielt wird am Sonntag um 15 Uhr, geeignet ist das Stück für Kinder ab einem Alter von vier Jahren.