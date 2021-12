Gesundheit in Meerbusch : Testzentren stellen sich auf Kundenandrang zu Silvester ein

Das Testzentrum auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz ist Silvester bereits ab 7 Uhr geöffnet. Foto: male

Meerbusch Die Anbieter haben zum Teil personell aufgestockt, um lange Wartezeiten zu verhindern. Die Mitarbeiter erhalten für den Einsatz zusätzliche Bezahlung.

Vor dem Silvester-Raclette noch schnell einen Corona-Test machen – wer beim Feiern auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich in Meerbusch auch noch kurz bevor der Jahreswechsel ansteht, testen lassen.

Das Covid-19-Testzentrum auf dem Areal Böhler ist Silvester von sieben bis 18 Uhr geöffnet, außerdem Neujahr von zehn bis 17 Uhr. „Wir haben unsere Kapazitäten eigens verdreifacht. Heißt: zusätzliches Personal eingestellt und geschult“, sagt ein Sprecher. Als besonderen Anreiz bekämen die Mitarbeiter, die Silvester und Neujahr arbeiten, eine extra Ausschüttung. Bereits während der Weihnachtsfeiertage sei der Andrang der Testwilligen sehr groß gewesen, berichtet er: „Weit über tausend Menschen haben sich bei uns testen lassen.“ Wartezeiten gab es dabei kaum. Denn die meisten hätten den Rat befolgt, vorab online einen Termin für den kostenlosen Bürgertest zu vereinbaren. Das empfehlen die Betreiber des Testzentrums auch vor dem Jahreswechsel.

Auch im Corona-Testzentrum auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich war über Weihnachten viel los. Silvester und Neujahr rechnen die Betreiber mit einem ähnlichen Kunden-Aufkommen. „Wir öffnen deshalb Silvester von sieben bis 18 Uhr und Neujahr von zehn bis 18 Uhr“, heißt es. Vorherige Terminbuchungen sind dort nötig. Längere Wartezeiten will das Team vermeiden: Personell ist das Testzentrum gut aufgestellt, berichtet ein Sprecher. Bei doppeltem Lohn hätten sich ausreichende Mitarbeiter bereit erklärt, an diesen Tagen zu arbeiten.

Das Testzentrum am Eisenbrand bietet die kostenlosen Bürgertests am Silvestertag von zehn bis 17 Uhr an. „Wir empfehlen den Bürgern für einen reibungslosen Ablauf eine Anmeldung“, sagt Geschäftsführer Marco Hohenstein. Direkt am Testzentrum gibt es Parkplätze. „Das Testzentrum liegt ein wenig versteckt, ist aber gut ausgeschildert.“ Auch dort wurden während der Weihnachtsfeiertage die Bürgertests stark nachgefragt: „Unser eigens geschultes Personal hatte sehr viel zu tun, Silvester wird das wohl ähnlich sein“, vermutet Hohenstein.