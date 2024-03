Termine von Gründonnerstag bis Ostermontag Zu Ostern in die Kirchen

St. Mauritius und Heilig Geist Die Büdericher Gemeinde beginnt am heutigen Gründonnerstag, 28. März, um 16.30 Uhr mit einer Passahfeier für Kinder im Pfarrheim Heilig Geist, Karl-Arnold-Straße 36. Im Gedenken an das Letzte Abendmahl findet um 19.30 Uhr eine Abendmahlmesse mit anschließendem stillem Gebet statt, ebenfalls in der Heilig-Geist-Kirche. Der Karfreitag, 29. März beginnt früh morgens mit einer Trauermette um 7.30 in der Kirche St. Mauritius, Dorfstraße 1. Um 10 Uhr findet eine Kreuzwegandacht an der Niederdonker Kapelle, Niederdonker Straße 99, statt. In Heilig Geist folgt um 11 Uhr eine weitere Kreuzwegandacht, die sich speziell an Kinder richtet. Um 15 Uhr lädt die Gemeinde zur Liturgie vom Leiden und Sterben Christi in St. Mauritius, im Anschluss, um 16.30 Uhr, gibt es die Gelegenheit, die Beichte abzulegen. Am Karsamstag, 30. März, wird ebenfalls um 7.30 Uhr die Trauermette gefeiert. Um 15.30 Uhr findet die Speisensegnung in Heilig Geist statt. Weitere Beichtgelegenheiten gibt es um 15.30 Uhr in Heilig Geist und um 17 Uhr in St. Mauritius. Um 21 Uhr beginnt in St. Mauritius die Feier der Osternacht mit anschließendem Beisammensein am Osterfeuer. Der Ostersonntag, 31. März, beginnt um 10 Uhr mit einer Familienmesse in Heilig Geist und anschließender Ostereiersuche für die Kinder. Um 11 Uhr wird in St. Mauritius das Hochamt gefeiert. Am Ostermontag, 1. April, feiert die Gemeinde um 10 Uhr die Heilige Messe in Heilig Geist und um 11.30 Uhr das Hochamt in St. Mauritius.