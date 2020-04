Sport : Tennistraining im heimischen Garten

Reinhilde Adams rangiert bei den Senioren auf dem dritten Platz in der Weltrangliste und trainiert an der Ballwand Tennis in ihrem Garten. Foto: Reinhilde Adams

Lank-Latum Da Tennisspielen auf Grund der Einschränkungen wegen des Coronavirus nach wie vor nicht erlaubt ist, hat sich Topspielerin Reinhilde Adams eine Alternative für die heimische Terrasse zugelegt.

(cba) Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte Reinhilde Adams eine der erfolgreichsten Phasen ihrer Tenniskarriere. Fünf internationale Turniere gewann die Lank-Latumerin von April bis Juni 2019 in der Altersklasse der Über-65-Jährigen. Gerne hätte sie diese Titel nun verteidigt, doch die Corona-Pandemie macht ihr einen Strich durch die Rechnung. „Zumindest sind die Punkte für das Ranking seit Mitte März eingefroren, so dass ich nicht auch noch Plätze einbüße“, erklärt Adams, die in der Weltrangliste derzeit auf Rang drei geführt wird. Ein wirklicher Trost sei das aber nicht. Gerade bei dem aktuell schönen Wetter falle es ihr enorm schwer, auf ihr liebstes Hobby zu verzichten. Sie vermisse den Wettkampf auf dem Platz – und natürlich auch das Training.

Erstmals nach vielen Jahren schlägt Adams im Sommer für einen neuen Klub auf. Bis zum vergangenen Jahr war sie noch für die Damen 50 des TC Rheinstadion in der Regionalliga aktiv, ab sofort tritt sie ebenfalls in der Regionalliga für die Damen 60 von ETuF Essen an. „Mit 68 Jahren kann man doch mal eine Altersklasse nach oben gehen“, sagt Adams augenzwinkernd. Dass sie als Seniorin zur Risikogruppe gehört, was die Ansteckung mit Covid-19 angeht, ist ihr durchaus bewusst. „Ich habe früher im medizinischen Bereich gearbeitet und daher weiß ich um die Gefahr. Deshalb trage ich bereits seit vier Wochen immer einen Mundschutz, wenn ich das Haus verlasse.“