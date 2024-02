Sport aus Meerbusch TV Osterath schließt die Wintersaison ab

Handball In der Bezirksoberliga kämpft der Osterather TV noch um den Aufstieg. Aktuell belegt die Mannschaft den zweiten Platz, der am Ende zum Sprung in die Landesliga reichen würde. Jedoch sitzen ihr sowohl der TV Vorst II als auch der SSV Gartenstadt ganz dicht im Nacken. Am Samstag um 20 Uhr gastiert der OTV zum Gipfeltreffen beim ASV Rurtal-Hückelhoven. Mit einem Sieg könnte er nach Minuspunkten mit dem aktuellen Spitzenreiter gleichziehen. Die 2. Frauen des TuS TD 07 Lank empfangen am Samstag um 17.30 Uhr den Wermelskirchener TV. Nach vier Niederlagen in Folge wollen die Gastgeberinnen ihren Abwärtstrend stoppen.