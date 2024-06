Tennis in Meerbusch TDL-Damen 30 steigen erstmals in Regionalliga auf

Die Tennis-Damen 30 des TuS Treudeutsch 07 Lank haben die Niederrheinmeisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt gemacht. In ihrem letzten Saisonspiel setzten sie sich souverän mit 7:2 beim SV Bayer Wuppertal durch. Nach dem sechsten Sieg in der sechsten Partie sind sie nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Dabei hatten sie erst im Vorjahr den Sprung von der 1. Verbandsliga in die Niederrheinliga geschafft. „Wir wussten, dass wir eine gute Rolle spielen können. Dass es aber gleich mit dem Titel klappt, damit hätten wir nicht gerechnet“, sagte Teamkapitänin Amelie Bergstein.