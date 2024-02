Handball Wochen der Wahrheit für die Lanker Damen

Nach der unfreiwilligen Spielpause am zurückliegenden Wochenende – die Partie in Kettwig wurde kurzfristig verlegt – möchte der Meerbuscher HV am Samstag um 18.30 Uhr im Heimspiel in der Sporthalle des Mataré-Gymnasiums in Büderich gegen den TV Cronenberg seine Erfolgsserie fortsetzen. Im Kampf um den Klassenerhalt kommt dem Duell gegen den direkten Tabellennachbarn große Bedeutung zu, denn die Gäste liegen derzeit vier Punkte vor dem MHV. Bezirksoberligist Osterather TV tritt am Samstag um 19.30 Uhr gegen den TK Krefeld an. Lanks 2. Frauen treffen am Samstag um 15.30 Uhr im Verbandsligaduell auf den HSG Rade/Herbeck.