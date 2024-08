Sport in Meerbusch TC Strümp richtet Tennis-Stadtmeisterschaften aus

Die ersten Zeitpläne sind für alle Teilnehmer über das Online-Turnierportal ab Dienstag, 27 August (16 Uhr), einsehbar. Die darin festgelegten Spielzeiten und -orte sind laut dem Veranstalter einzuhalten. Terminwünsche seien nur in Ausnahmefällen möglich und müssen bei der Anmeldung angegeben werden. Die Endspiele werden am Samstag, 14. September, ausgetragen. Die Siegerehrung für alle Konkurrenzen erfolgt im Anschluss an die Finalpaarungen.