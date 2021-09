Tennis in Meerbusch : TCB verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Regionalliga

Boverts Nummer eins Peter Lucassen war im letzten Saisonspiel mit 6:3, 6:0 gegen Florian Schücker erfolgreich. Foto: Christoph Baumeiser/Christoph Baumeister

Meerbusch Trotz eines 8:1 gegen Münster steigen die Herren 30 des TC Bovert aus der Regionalliga ab. Den Herren des TV Osterath gelang in der Niederrheinliga der vierte Sieg in Serie.

Die Herren 30 des TC Bovert haben sich versöhnlich aus der Regionalliga-West verabschiedet. Zum Abschluss der Sommersaison gelang ihnen im Kellerduell gegen den THC Münster ein klarer 8:1-Sieg, womit sie sich in der Tabelle immerhin noch auf den drittletzten Platz vorschoben. Zum Klassenerhalt langte es für sie aber nicht, da in diesem Jahr gleich vier Teams aus der Neunergruppe absteigen müssen. „Trotz des direkten Wiederabstiegs war es eine tolle Erfahrung, mal in der zweithöchsten deutschen Spielklasse anzutreten. Gegen die stark besetzten Top-Teams waren wir ohne Chance. Leider sind wir erst hinten heraus auf Gegner auf Augenhöhe getroffen, so dass die Saison für uns recht schnell gelaufen war“, sagt Steffen Skopp.

Boverts Kapitän machte es im letzten Spiel besonders spannend. Er nutzte gegen Philipp Hindersmann erst seinen sechsten Matchball, ehe der 5:7, 6:3, 14:12-Erfolg feststand. Als einziger Boverter verlor Jan Peter Hirt (5:7, 4:6 gegen Nico Hergemöller) sein Einzel. Glatt in zwei Sätzen waren hingegen Peter Lucassen (6:3, 6:0 gegen Florian Schücker), Tobias Baumeister (7:5, 6:1) und Mirko Schilbock (6:0, 6:3 gegen Christian Reicherts) für die Hausherren erfolgreich. Zudem entschied Daniel Vittallowitsch sein Match kampflos für sich. Im Doppel landeten Lucassen/Vittallowitsch (6:2, 4:6, 10:4 gegen Hergemöller/Hindersmann), Sebastian Keilholz/Christoph Pressmann (6:4, 2:6, 10:8 gegen Boldt/Reicherts) und Hirt/Skopp (kampflos) die weiteren drei Punkte. In der kommenden Saison treten die Herren 30 des TCB wieder in der Niederrheinliga an. Schilbock und Baumeister werden dann voraussichtlich nur noch als Ersatz zur Verfügung stehen, weil sie eine Altersklasse hochgehen und künftig für Boverts Herren 40 in der Niederrheinliga aufschlagen werden.

In der offenen Spielklasse haben die Herren des TV Osterath in der Niederrheinliga ihren vierten Sieg in Folge gefeiert und damit ihre Chancen auf die Vize-Meisterschaft aufrechterhalten. Beim 6:3-Sieg am Krähenacker gegen den MTV Kahlenberg sorgten sie bereits in den Einzeln für klare Verhältnisse. Lediglich im Spitzenduell zog Kevin Boelhouwer (2:6, 0:6 gegen Andre van der Bijl) den Kürzen. Alle übrigen Einzel entschieden die Gastgeber für sich: Patrick Elias (6:7, 6:3, 10:3 gegen Jay Zwinkeles), Mark-Alexander Kepler (6:0, 6:0 gegen Tim Walczak), Pascal Wilkat (7:6, 6:0 gegen Damian Zyga), Jan Niklas Kühling (6:1, 6:2 gegen Alexander Bongards) und Maximilian Schell (7:6, 6:4 gegen Robin Peters). Boelhouwer/Elias (6:3, 6:4 gegen van der Bijl/Zwinkeles) sorgten im Doppel noch für den sechsten Zähler. Im letzten Saisonspiel gastiert der TVO am Samstag, 25. September (13 Uhr), beim Netzballverein Velbert.

(cba)