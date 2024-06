„Meerbusch schmeckt“ Tausende Besucher bei Streetfood-Markt in Osterath erwartet

Die neuen Streetfood-Feierabendmärkte in Meerbusch sind eine echte Erfolgsgeschichte: Tausende Menschen haben bereits die Märkte unter dem Motto „Meerbusch schmeckt“ in den letzten Monaten besucht. Am Dienstag, 2. Juli, kommt der Feierabendmarkt nun nach Osterath – erneut rechnen Stadt und Veranstalter mit Tausenden Besuchern.