Verwaltung in Meerbusch : Für mehr Transparenz im Bauwesen

Meerbusch Tanja Rabe ist neue Leiterin der Abteilung Bauaufsicht und Denkmalpflege im Technischen Dezernat der Stadtverwaltung. Zuletzt leitete sie knapp vier Jahre lang das Amt für Bauberatung und Bauordnung der Stadt Neuss.

Dass ihr Job ein hohes Maß an Entscheidungsvermögen, Verantwortungsgefühl und Weitsicht erfordert, weiß die gebürtige Münsterländerin aus Erfahrung: „Bürgerinnen und Bürger, die bauen möchten, sollen bei uns das gute Gefühl haben, eine rechtssichere und fachlich korrekte Genehmigung zu bekommen – und das in annehmbarer Frist. Denn Zeit ist bekanntlich Geld, gerade auch im Bauwesen.“

Dass auch in Meerbusch Bauprojekte genehmigt werden, die Anwohner und Bürgerschaft missfallen, überrascht Tanja Rabe nicht – auch weil es in allen Stadtteilen Gebiete gibt, die keinem Bebauungsplan unterliegen. Bauvorhaben dort werden folgerichtig nach dem Paragraphen 34 des Baugesetzbuches beurteilt. Demnach muss sich das Gebäude in die Umgebung einfügen und der Nachbarschaft angepasst sein. „Das heißt aber nicht, dass in einem Wohngebiet mit Satteldachhäusern kein Flachdach möglich ist.“ Verwehre die Stadt ein Bauvorhaben ohne ausreichende Rechtsgrundlage, sei die Niederlage vor Gericht programmiert. Deshalb, so Rabe, sei es wichtig, dem Bürger gut zu vermitteln, „wie eine Bauaufsichtsbehörde tickt. Nur so schaffen wir Transparenz und Verständnis“.