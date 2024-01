Meerbuscher Johanniter „Tag der Gymnastik“ im Seniorenheim

Von der proaktiven Gesundheitsförderung profitieren die Seniorinnen und Senioren, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Der Erhalt und die Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegen uns am Herzen”, so Lutz Gebhardt, Geschäftsführer der Johanniter Seniorenhäuser GmbH. „Jede Einrichtung wird dabei individuell von unserem Kooperationspartner, der AOK, beraten und bei der Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen unterstützt.” Hierfür wurden in den vergangenen Monaten im Johanniter-Stift Meerbusch ein Gesundheitsbeauftragter ernannt und erste themenspezifische Gesundheitstage veranstaltet. Auf der Agenda stehen zudem Sportangebote, Stressmanagement-Seminare oder auch Ernährungsberatung.