Aktionstag in Meerbusch Experten erklären moderne Architektur

Auch die Caritas-Tagespflege St. Franziskus in Strümp beteiligt sich am Tag der Architektur. Vor einem Jahr wurde der Standort in Betrieb genommen, um dort tagsüber ältere Menschen zu betreuen und zu versorgen. Dafür wurde das ehemalige Gemeindezentrum der katholischen Gemeinde Strümp umgebaut. Zudem sind hier die Caritas-Pflegestation Meerbusch, der Fahrbare Mittagstisch und Hausnotruf der Caritas untergebracht. Beim Aktionstag soll gezeigt werden, wie es gelungen ist, all diese Funktionen im früheren Gemeindezentrum unterzubringen, und welche architektonischen Änderungen dafür nötig waren. Der Altbau wurde vom Architekturbüro „DGM Architekten“ harmonisch mit zwei Anbauten in Holzbauweise mit Gründach ergänzt. Das Gebäude ist barrierefrei und wurde komplett mit energiesparender Haustechnik ausgestattet. Die Außenanlangen wurden vollständig erneuert und mit heimischen Gewächsen bepflanzt. Zugleich wird der Aktionstag genutzt, um die Arbeit der Einrichtung für Senioren, Angehörige und Interessierte aus der Gemeinde zu präsentieren. Die Tagespflege St. Franziskus an der Paul-Jülke-Straße öffnet am Sonntag, 30. Juni, von 13 bis 16 Uhr.