Tag der Apotheke Die Meerbuscher Apotheker wollen reden

Heute ist der „Tag der Apotheke“. Unter dem Motto „Wir müssen reden. Die Apotheke.“ wollen die Apotheken bundesweit mit ihrer Kundschaft und den Politikern ins Gespräch kommen. Auch die 13 Apotheken in Meerbusch nehmen an der Aktion teil und wollen insbesondere darstellen, welche Leistungen sie für die Gesellschaft erbringen. „Wir sind immer für Sie da, flächendeckend und ohne Termin, und das sogar nachts und am Wochenende“, sagen die Pharmazeuten.