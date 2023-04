Neue Präsidentin in Meerbusch Svea Kordt will Soroptimistinnen nach Corona-Pause vereinen

Seit Jahresbeginn ist Svea Kordt die neu gewählte Präsidentin des Meerbuscher Clubs Soroptimist International. Ein Ehrenamt, das in dem globalen Netzwerk berufstätiger Frauen stets für zwei Jahre ausgeübt wird. Das klingt nach einer kurzen Spanne. Sinnvoll oder eher einengend? „Ich glaube schon, dass dieser Rhythmus gut ist“, antwortet Svea Kordt. „Er verhindert ein zu langes Kleben am Amt. In dieser Zeit hat man ausreichend Gelegenheit, eigene Schwerpunkte zu setzen und weiterzugeben. Es ist ja nicht so, dass alles beiseitegeschoben wird, was die Vorgängerin angefangen hat.“ So war es auch bei ihr, als sie die Präsidentschaft von Lisa Günther übernahm. Bestimmte Projekte laufen auf internationaler und regionaler Ebene weiter. Dazu gehören etwa das „Deutsch-Café“ im Awo-Mütterzentrum in Büderich oder der Einsatz für Frauenbildung, der nachhaltige „Orange Day“, die Initiative „Meerbusch goes Future.“