Denkmalschutz in Meerbusch Juwel oder Trümmerhaufen?

„Die Stadt hat eine starke Position, was auf dem Gelände Haus Meer passiert. Hat sie aber auch eine Vision?“ Diese Frage stellte ein Bürger am Ende einer spannenden Vortragsveranstaltung des Geschichtsvereins Meerbusch über die Zukunft des historischen Geländes. „Juwel oder Trümmerhaufen?“ lautete die provokante Frage, die viele Bürger an diesem Abend in die Nussschale in Osterath lockte. Bereits zehn Minuten vor Beginn waren alle Stühle besetzt, als weitere Interessierte in den Raum drängten und auf Fensterbänken oder im Vorraum Platz nehmen mussten.