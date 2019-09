Nach Sperrungen : Strümper Kreuz-Wildweg für Radfahrer und Fußgänger frei

Wegen des Verdachts auf Unterspülung war der Weg vergangene Woche komplett gesperrt worden, doch nun gibt es Entwarnung. Für den Pkw-Verkehr bleibt die Strecke aber weiterhin gesperrt.

„Unterspülungen können wir nach den Probebohrungen ausschließen“, so Daniel Hartenstein, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Straßen und Kanäle im Technischen Dezernat. Über die Ursache der Schäden könne bislang aber nur spekuliert werden. Laut Bodengutachter liegt die Ursache wohl in der Summe ungünstiger Randbedingungen: Der Untergrund ist durch die lange Trockenheit ausgetrocknet, dann wohl durch Regen ausgewaschen worden, auch fehlt dem Wirtschaftsweg in Teilen eine stabile Tragschicht. Das weitere Bodengutachten wird derzeit erstellt. „Auf dessen Grundlage planen wir dann die Sanierung des Weges“, so Hartenstein.