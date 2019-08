Einsatz im Gewerbegebiet : Strümp: Feuer bei Dacharbeiten im Fitness-Studio

Bei Dacharbeiten hat es am Donnerstagnachmittag im Neubau eines Fitness-Studios gebrannt.

(ak) Um 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr am Donnerstag an die Berta-Benz-Straße gerufen: Dort entsteht in einem Neubau ein Fitness-Studio, das Ende September eröffnet wird. Bei Dacharbeiten war es zu einem Feuer gekommen. Die Rauchwolke war von weitem zu sehen. Als die Feuerwehr eintraf, war der größte Teil der Flammen aber schon von den Handwerkern selbst gelöscht worden, so dass die Wehrleute nur nachlöschen und kontrollieren mussten. Es wurde niemand verletzt. Die vier Arbeiter, die gelöscht hatten, wurden aber vorsorglich untersucht. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Betreiber des Fitness-Studios sind sich sicher, dass der Eröffnung am 29. September nichts im Wege steht.