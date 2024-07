Lank und Strümp betroffen Stromausfälle in Teilen von Meerbusch

Am Mittwoch, 17. Juli, kam es in Lank und Strümp zu Stromausfällen. Jeweils mehrere Hundert Haushalte waren betroffen, wie die Stadtwerke Meerbusch mitteilen. Zuerst fiel der Strom um 16.45 Uhr für etwa eine Stunde in Lank aus. Rund 400 Haushalte waren betroffen. Grund dafür war ein Brand in der Ortsnetzstation Höhe Gonellastraße 86, die Brandursache werde derzeit ermittelt. Wegen des kurzzeitigen Spannungsabfalls schalteten sich außerdem die Pumpen im Wasserwerk Lank ab. Das führte den Stadtwerken zufolge zu einem spürbaren Druckabfall im Wasserleitungsnetz in fast allen Stadtteilen. Das Notstromaggregat des Wasserwerks kam nicht zum Einsatz, nach 15 Minuten war diese Störung behoben.