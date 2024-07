Tiere leben im Gewerbegebiet Streit um Hühnermobil in Osterath landet vor Gericht

Das Hühnermobil am Winklerweg dürfte vielen Meerbuschern bekannt sein. Auf einer Brachfläche im Gewerbegebiet leben in einem umgebauten Anhänger rund 400 Hühner, die knapp ein Hektar umzäunte Wiese als Auslauf haben. In einem umgebauten Bus werden die Eier verkauft. Doch bereits seitdem Landwirt Rainer Roos, der auf seinem Hof in Nierst unter anderem Schweinemast betreibt und Erdbeeren anbaut, dieses Mobil in Osterath aufgestellt hat, gibt es Ärger. Denn laut Stadtverwaltung ist der Betrieb an diesem Standort nicht zulässig, eine Genehmigung gibt es nicht. Nun will Bauer Roos auf dem Rechtsweg um sein Hühnermobil kämpfen.