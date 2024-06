Gedenken Stolpersteine erinnern an jüdische Lanker

Die Vereinsmitglieder hatten, nachdem die Entscheidung, sich um die Stolpersteine für Lank zu bemühen, gefallen war, zunächst Kontakt mit der Stadt aufgenommen. Diese gab ihre Genehmigung für das Projekt. Auch der Künstler Gunter Demnig selbst wurde involviert und kam zur Verlegung der Steine nach Lank. Beim Einbau selbst schickte die Stadt auch zwei Mitarbeiter des Bauhofs zur Unterstützung. Verlegt wurden die Stolpersteine für 16 Personen aus vier Familien An der Bismarckstraße 16 wird an Clara Rieser und Elsa Samson erinnert, an der Uerdinger Straße 95 finden sich die Steine für Antonie Wyngaard und Sohn Oskar Wyngaard. An der Hauptstraße 94 erinnern die Steine an Jacob, Irma und Ruth Waldvogel. An der Mühlenstraße 6 wurden schließlich Steine für Alfred, Fanny, Helmut, Margot, Wilhelmine und Gustav Salomon sowie Alfred, Klara und Gard Levy angebracht.