Tradition in Meerbusch Sternsinger ziehen durch Büderich und Bösinghoven

Die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sammelten bei Haushalten, die in den vergangenen Jahren besucht worden waren. Außerdem hatten die Gemeindemitglieder im Vorfeld die Gelegenheit, sich für einen Besuch der Sternsinger in Listen einzutragen, die in den Büdericher Kirchen auslagen. Auch, wenn die endgültige Auszählung der dabei gesammelten Spendensumme noch ansteht, schätzt Jugendreferentin Pia Schillings, dass rund 12.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen sind. Das Geld wird in diesem Jahr an Kinder und Jugendliche in Südamerika gespendet.