Regionalverkehr in Meerbusch Behinderungen auf der Linie des RE 10

Nicht nur auf den Meerbuscher Straßen gab es gestern, bedingt durch die Kundgebungen der Landwirte, Staus und Wartezeiten, auch der Zugverkehr hat Probleme. Bereits am vierten Tag in Folge sorgte ein defektes Stellwerk der DB InfraGo AG für „massive Einschränkungen auf der Linie RE10“, wie es in einer Mitteilung der Rhein-Ruhr-Bahn heißt.