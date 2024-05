Meerbusch unter Wasser Steigendes Grundwasser läuft in Keller

Nach wie vor steht das Grundwasser hoch: Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen und Monate haben die Pegel ansteigen lassen – und an immer mehr Stellen im Stadtgebiet wird dies deutlich. Auf Felder und in Wälder bilden sich neue Tümpel. An anderen Stellen wird das Wasser zum Problem, so sind bereits mehrere Keller vollgelaufen. Im Stadtrat hat die Fraktion von UWG/Freien Wählern daher nach Maßnahmen gefragt, wie man den Wasserständen begegnen könne.