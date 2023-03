Meerbusch Start-up Feldklasse beseitigt Unkraut ohne Chemie

Auf seinem elterlichen Bauernhof in Bösinghoven stand André Dülks oft auf dem Zuckerrübenfeld, um mühselig das Unkraut zu jäten. Ab und an erinnerten ihn die Flugzeuge am Himmel, dass mit Technik doch sehr viel möglich ist. „Ich habe mir damals gedacht, dass für die Arbeit eine gute Maschine gebaut werden könnte“, erzählt André Dülks. Doch erst einmal studierte er Agrarwissenschaften, arbeitete in der Industrie im Landmaschinenbau und ging auch für eine Zeit in die USA. „Das waren etablierte Firmen“, sagt der Meerbuscher Gründer. Dabei wurde ihm klar, dass er am Status Quo nicht wirklich etwas ändern würde. „Mein Anspruch war ein anderer. Ich wollte selbst Ideen verwirklichen.“