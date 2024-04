Polizei in Meerbusch Stadtwerke warnen vor falschen Mitarbeitern

Mitarbeitende der Stadtwerke bitten ansonsten nur in zwei Situationen um Zutritt zur Wohnung: beim Zählerwechsel und bei der Zählerablesung. „Den Zähler wechselt der Energieversorger immer nur mit einem vorab vereinbarten festen Termin, sodass sich die Kundinnen und Kunden auf den Besuch einstellen können“, heißt es von den Stadtwerken. Für die Jahresabrechnungen ist ein Ableser im Stadtgebiet unterwegs. In einer Pressemeldung kündigen die Stadtwerke den Namen des Mitarbeiters und den Zeitraum an, in dem er in Meerbusch unterwegs ist. Auf der Website www.stadtwerke-meerbusch.de finden die Kund:innen zudem ein Foto des Ablesers, um sich sicher sein zu können, die richtige Person ins Haus zu lassen.