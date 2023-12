2023 in Meerbusch „Wir haben die Kunden gut durch die Krise gebracht“

Der Winter 2022/2023, aber auch die darauf folgenden Monate waren von der Energiekrise geprägt: Volatile Preise und die Sorge um die Versorgungssicherheit beschäftigen nach wie vor nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Experten. Diese müssen zudem mit immer neuen gesetzlichen Regelungen zurecht kommen. Zugleich gilt es, die Preise für die Kunden möglichst stabil zu halten und in dieser oft verwirrenden Zeit auch als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und Probleme zu lösen. In Meerbusch liegt die Energieversorgung in der Hand der Stadtwerke. Deren Vorsitzender Tafil Pufja fasst das vergangenen Jahr so zusammen: „2023 war eine große Herausforderung für das gesamte Team der Stadtwerke, alle neuen gesetzlichen Regelungen in der Energiewirtschaft zu organisieren und umzusetzen. Die Soforthilfe, die Preisbremsen, die Erklärungen zum neuen Gebäudeenergiegesetz – das alles hat für eine Menge Wirbel und viel zusätzlichen Aufwand gesorgt.