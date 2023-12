Meerbuscher verbrauchen weniger Stadtwerke rufen weiterhin zum Energiesparen auf

„Die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Meerbusch haben im zurückliegenden Jahr einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung der Erdgasmangellage geleistet“, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers. So wurden im vergangenen Winter rund 20 Prozent weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren – auch in diesem Jahr liegt die Einsparung bei 15 Prozent. Beim Strom wird derzeit zehn Prozent weniger verbraucht als vor der Krise 2022.