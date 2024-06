Meerbusch Stadtwerke lesen Zähler ab

Trifft Becker niemanden an, hinterlässt er im Briefkasten eine Ablesekarte und eine kurze Anleitung, wie die Verbraucher den Zähler selber ablesen können. Schneller geht es per Mail an: zaehlerstand-netz@stm-stw.de. Die Stadtwerke Service Meerbusch Willich bitten darum, die Zählerstände bis zum 15. September mitzuteilen. Zu folgenden Zeiten sucht Dieter Becker die Haushalte und Unternehmen zur Zählerablesung auf: montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Er zeigt unaufgefordert einen Ausweis der Stadtwerke Service Meerbusch Willich sowie seinen Personalausweis.