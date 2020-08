Meerbuscher Baustelle : Stadtwerke beklagen Vandalismus an Gonellastraße

Stadtwerke beklagen Vandalismus an Gonellastraße

Meerbusch Immer wieder komme es zu Vandalismus an der Baustelle in Lank-Latum, berichten die Stadtwerke. Zudem würden Bauarbeiter vor Ort regelmäßig von Passanten beschimpft werden.

Seit Beginn der Sommerferien ist die Gonellastraße aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten der Stadtwerke Meerbusch für den Verkehr gesperrt, was offenbar zu großem Unmut bei einigen Passanten führt. Immer wieder würden Autofahrer die Beschilderung ignorieren und die Straße trotzdem mit ihrem Fahrzeug passieren, vereinzelt würden die Schilder sogar beschädigt, heißt es vonseiten des Energieversorgers. Darüber müssten die Mitarbeiter an der Baustelle regelmäßig diverse Beschimpfungen und Verunglimpfungen ertragen. „Ich habe ja schon viel in meiner beruflichen Laufbahn bei den Stadtwerken gesehen, aber das ist mir noch nicht untergekommen“, sagt Georg Junkers, Leiter der Stromabteilung der Stadtwerke Meerbusch.