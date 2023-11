Spenden aus Meerbusch Stadt spendet an den Gute-Nacht-Bus

Den symbolischen Scheck erhielt Neuber nun vom Personalratsvorsitzenden Michael Marschall, der das Engagement des Vereins lobte. „Wir sind stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen“, sagt Marschall. „Dieser kleine Verzicht tut dem Einzelnen nicht weh, kann aber vereint mit vielen nützliche Hilfe leisten.“ In den vergangenen Jahren ging das Geld unter anderen an den Verein „Meerbusch hilft“, die DLRG Meerbusch, an die Hospizbewegung, an das AWO-Mütterzentrum in Büderich, an das Blindenzentrum in Strümp oder an den Verein für Behinderte in Osterath.