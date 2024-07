Aktion in Meerbusch Stadtverwaltung spendet an die Hospizbewegung

Seit über 35 Jahren spenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meerbuscher Stadtverwaltung von ihrem Gehalt die Centbeträge hinter dem Komma für einen sozialen Zweck, den der Personalrat auswählt. In diesem Jahr gehen so 1179 Euro der sogenannten „Centspende“ an die Hospizbewegung Meerbusch.