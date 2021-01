Sport in Meerbusch : Sorge um Kinder, die nicht schwimmen lernen

Sport in Meerbusch

Der Vorsitzende des Stadtsportverbands Meerbusch (SSVM) berichtet über die Lage der Sportvereine, 35 gehören dem Verband an.

Peter Dietz Natürlich hätte ich mich nach meinem Amtsantritt liebend gerne anderen Themen gewidmet als Hygienekonzepten und Sportverboten. Ich hatte geplant, viele Vereine zu besuchen, um mich einerseits vorzustellen und andererseits mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Das hat auf digitalem Wege zwar auch funktioniert, war aber nicht so persönlich und zudem wesentlich aufwändiger. Mir lag es zudem sehr am Herzen, gerade die kleinen Vereine, die man nicht direkt auf dem Schirm hat, kennenzulernen. Das war unter diesen Umständen ebenfalls schwierig.

Dietz Ich habe kürzlich alle 35 Vereine, die Mitglied im SSVM sind, per E-Mail zu diesem Thema befragt. 22 davon haben umgehend geantwortet. Viele hatten die gleichen Sorgen. Nahezu alle haben darüber geklagt, dass sie ihren Sport nur sehr eingeschränkt oder teilweise gar nicht ausüben konnten. Tennisklubs hatten etwas mehr Glück, weil Tennis mehr oder minder ein Individualsport ist, der im Sommer im Freien stattfinden konnte. Vereine, die hingegen überwiegend Hallensport anbieten, waren deutlich stärker betroffen. Handballer, Volleyballer, Basketballer, Tischtennis- und Badmintonspieler mussten die alte Saison ebenso abrupt abbrechen wie die neue Saison im Herbst. Die Basketballer hatten sogar noch gar nicht wiederbegonnen, so dass sie bald ein Jahr ohne Spielbetrieb sind. Die DLRG hat mir mitgeteilt, dass womöglich eine ganze Kindergeneration nicht schwimmen lernen wird, weil schon seit fast einem Jahr kein Schwimmen mehr angeboten werden kann. Das stimmt mich sehr traurig.

Der Breitensport will Teil der Lösung sein

Sport wehrt sich gegen Corona-Politik : Der Breitensport will Teil der Lösung sein

Dietz Das ist eines der wenigen positiven Dinge in diesem Jahr. Corona-bedingt gab es nur wenige Austritte. Fast alle Klubs haben von einer recht normalen Fluktuation berichtet. Manche Klubs hatten ihren Mitgliedern angeboten, auf Teile des Jahresbeitrags zu verzichten, die meisten hätten davon aber keinen Gebrauch gemacht. Das zeigt, die starke Verbundenheit der Meerbuscher Bürger zu ihren Sportvereinen. Auf der anderen Seite gab es allerdings auch deutlich weniger Vereinseintritte. Einzige Ausnahme sind die Tennisklubs, die ein leichtes Plus bei den Mitgliederzahlen verbuchen konnten.

Haben Sie Sorge, dass die Leute jetzt vielleicht merken, dass sie auch ohne Sport klarkommen und deshalb nicht alle in die Vereine zurückkehren?

Dietz Die Trainings oder Kurse über Video sprechen eine bestimmte Altersgruppe an, aber einen Großteil eben nicht. Die Pandemie zeigt aber auch auf, dass sowohl viele Sportvereine als auch Sportstätten digital noch hinterherhinken. Fehlende WLANs in Sporthallen lassen ein Online-Angebot gar nicht zu. Auf der anderen Seite konnten zahlreiche Mitgliedersammlungen nicht stattfinden, weil sich Vereine nicht dazu durchringen konnten, sie virtuell durchzuführen. In diesen Bereichen gibt es noch großen Nachholbedarf.