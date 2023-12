Letzte Sitzung des Jahres Rat in Meerbusch soll über Stadtfinanzen für 2024 entscheiden

Haushalt Die Beratungen rund um die Stadtfinanzen laufen in den verschiedenen Fachausschüssen bereits seit einigen Wochen, nun werden all diese Ergebnisse zum Haushalt für das Jahr 2024 zusammengetragen. Die verschiedenen Fraktionen haben ihre eigenen Veränderungen für die Finanzen vorgeschlagen und darüber diskutiert. Nun können die Politiker noch einmal Stellung dazu beziehen, wofür in Meerbusch in den kommenden Monaten Geld ausgegeben werden sollte – und wofür nicht. Denn fest steht: Die Haushaltslage ist nicht gut, die nötigen Investitionen in die Schullandschaft und für die Versorgung von Geflüchteten belasten den Haushalt millionenschwer. Im Anschluss wird über den vorliegenden Haushaltsplan abgestimmt.