Stadtradeln 2024 Meerbusch tritt zum zwölften Mal gemeinsam in die Pedale

Anmelden und registrieren können sich Interessierte unter stadtradeln.de/meerbusch. Eine Anmeldung ist auch nach Beginn des Aktionszeitraums noch möglich. Gerade selbst gegründete Teams, die gemeinsam Kilometer sammeln und in die Wertung geben, sind beliebt. So kann schon im Kleinen viel bewegt werden: Konkrete Zahlen sprechen dafür: „Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO 2 -Emissionen werden auf kurzen Strecken im Ort verursacht", so Dana Frey. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den deutschen Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermeiden.