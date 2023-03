Stadtmeisterschaften im Mühle-Spielen in Meerbusch „Mühle in der Mühle“ erweist sich als Erfolg

Nach und nach lichten sich in der Teloy-Mühle die Reihen. Dabei fließen bei dem einen oder anderen jüngeren Teilnehmer auch schon mal die Tränen. „Mir hat nur ein Punkt gefehlt, sonst wäre ich ins Achtelfinale gekommen“, ärgert sich der zehnjährige Jonas. Der ein Jahr jüngere Georg mag den hohen Strategie-Faktor des Spiels. „Es ist wichtig, aus jedem Fehler zu lernen, damit man es beim nächsten Mal besser machen kann“, sagt er. Ins Finale schafft Georg es trotz dieser Erkenntnis nicht. In dieses ziehen in der Altersklasse der Zehn- bis 16-Jährigen Zoe Danisch und Tim Neu ein. Als sie sich am Tisch gegenübersitzen, könnte man in der Teloy-Mühle eine Stecknadel fallen hören, so ruhig ist es. Zoe ist am Ende die glücklichere Siegerin und darf sich über 150 Euro Preisgeld freuen. Im Finale der Altersklasse 2 setzt sich Moritz Vanselow gegen Klaus Franz durch und streicht 350 Euro ein.