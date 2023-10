Stadtgeschichte in Meerbusch Stadtarchiv übernimmt Dokumente aus dem Nachlass der Künstlerin Eri Krippner

Eri Krippner hat Spuren hinterlassen — auch im öffentlichen Leben Meerbuschs: Sie gestaltete Broschüren für die Stadt, stellte Fotos und einen Textbeitrag für das Buch „Meerbusch, Stadt am Niederrhein“ zur Verfügung, entwarf die Ehrenplakette für verdiente Bürgerinnen und Bürger, schrieb Anekdoten und Geschichten unter dem Titel „Meerbusch im Plauderton“ und fasste in dem biografischen Band „Leben im Gesamtkunstwerk“ die Vita des Bildhauers Will Brüll zusammen. In der ehemaligen Galerie Mönter in Osterath waren zwölf Ausstellungen mit Malerei und Fotografie Eri Krippners zu sehen. Im Meerbuscher Kulturkreis bringt sie seit Jahren ihre vielfältigen Faibles ein.