Finanzen in Meerbusch Stadt zahlt Geld für Tariferhöhung an den OBV

Die Stadt zahlt für den OBV, Trägerverein des Offenen Ganztags in Meerbusch, die Kosten für eine tarifliche Gehaltsanpassung sowie die tarifliche Sonderzahlung „Inflationsausgleich“. Die dazu nötigen Gelder in Höhe von 260.000 Euro werden im Haushalt für das Jahr 2024 bereitgestellt. Das haben die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss einstimmig beschlossen. „Wir sind zufrieden mit der Arbeit des OBV und haben Verständnis für den Wunsch, weshalb wir gerne zustimmen“, erklärte Werner Damblon, Fraktionschef der CDU. Die Tarifsteigerungen des TVöD belaufen sich ab März 2024 auf 5,5 Prozent beziehungsweise mindestens 200 Euro für die Mitarbeitenden des OBV. Bei der Auftragsvergabe an den OBV wurde zwar die Möglichkeit einer Übernahme der Lohnsteigerungen eingeräumt, aber dies entspricht keinem Automatismus. Gleiches gilt für die Übernahme der im Tarifvertrag aufgenommenen Inflationsausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro je Mitarbeitendem. Aus diesem Grund benötigte die Stadtverwaltung den Beschluss der Politiker für die Kostenübernahme.