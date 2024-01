Mobilität in Meerbusch E-Scooter auf dem Rückzug

Ende des vergangenen Jahres war in Meerbusch beschlossen worden, strengere Regeln für die Anbieter von E-Scootern festzuschreiben. Dafür hat die Stadt ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet, welches den Betrieb der Flotten regelt, auf das Stadtgebiet verteilen und in seiner Quantität begrenzen sollte. Doch nun, ein Jahr später, zeigt sich, dass die Scooter in Meerbusch offenbar nicht so stark Teil des Alltags geworden sind wie in den größeren Nachbarstädten. In Düsseldorf etwa sind die elektrischen Tretroller inzwischen ein wichtiger Teil der Mobilität, aber führen auch immer wieder zu Ärger unter den Bürgern, wenn sie etwa störend abgestellt werden oder gegen die Verkehrsregeln verstoßen.