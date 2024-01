Klimaschutz in Meerbusch Neues System soll bis zu 15 Prozent Energie sparen

Außerdem sollen weitere Maßnahmen gefunden und umgesetzt werden, mit denen sich der Energieverbrauch senken lässt. Bereits 2022 hatte die Stadt im Zuge der Energiekrise und steigender Preise nach Möglichkeiten zum Sparen gesucht. So wurde die Wassertemperatur im Meerbad gesenkt, die nächtliche Beleuchtung an markanten Gebäuden wie dem alten Kirchturm in Büderich und der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz wurde genauso abgeschaltet wie das Flutlicht auf den Sportplätzen außerhalb von Spiel- und Trainingsbetrieb. Zudem wurde die Temperatur in den städtischen Gebäuden leicht gesenkt. Durch die Einführung eines EMS soll hier weiter gespart werden.