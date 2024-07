Verkehr in Meerbusch Der Kampf um Tempo 30

Die Ergebnisse der großen RP-Leserbefragung haben gezeigt, dass die Meerbuscher mit der Verkehrslage in der Stadt überdurchschnittlich zufrieden sind – vor allem die Autofahrer gaben mit einer Schulnote von 2,8 an, recht glücklich mit dem Stand der Dinge zu sein. Im gesamten Verbreitungsgebiet gaben die Autofahrer ihren Städten im Mittel nur die Note 3,3. Gerade in einer Stadt mit im Verhältnis zur Einwohnerzahl großer Fläche wie Meerbusch ist das Auto nach wie vor ein wichtiges Verkehrsmittel, um welches herum in den vergangenen Jahrzehnten ein großer Teil der Stadtplanung geschehen ist. Doch dies soll sich ändern: Im vergangenen Jahr hat die Stadt das Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht, eine Untersuchung der aktuellen Verkehrslage und eine Richtlinie, wie die Mobilität in Zukunft gestaltet werden kann. Dazu gehört auch eine Aufwertung alternativer Verkehrsmittel gegenüber dem Auto. So soll etwa vermehrt innerorts auf Tempo 30 gesetzt werden. Doch das ist für die Stadt nicht immer einfach umzusetzen.