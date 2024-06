Politik in Meerbusch Stadt will Genossenschaft für günstiges Wohnen gründen

Mit der Frage des kostengünstigen Wohnens in Meerbusch beschäftigt sich an diesem Mittwoch, 5. Juni, der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss in einer öffentlichen Sitzung. Sie wird um 17 Uhr im Verwaltungsgebäude Neusser Feldweg 4 in Osterath eröffnet. Zu Beginn können Bürger Fragen an die politisch Aktiven stellen.