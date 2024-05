Lokale Wirtschaft in Meerbusch Stadt warnt vor unseriösen Verlagen

„Die Werber setzen darauf, dass Verträge im Geschäftstrubel voreilig unterschrieben werden. Wenn später überhöhte Rechnungen ins Haus flattern, kommt das böse Erwachen.“ Gorgs empfiehlt deshalb Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden, sich im Zweifel sicherheitshalber in der Stadtpressestelle (916-482) oder im Sekretariat (916-413) zu erkundigen, ob die betreffende Firma tatsächlich im Auftrag der Stadt arbeitet. Ratsam sei außerdem, den Anrufern durch genaueres Nachfragen auf den Zahn zu fühlen. „Meistens geraten unseriöse Vertreter ins Stottern oder legen auf.“ Grundsätzlich sei vor schnellen, anonymen Geschäften per Email oder am Telefon zu warnen. Die Stadtpressestelle stellt ihren Partnerverlagen für die Akquise immer auch ein Legitimationsschreiben aus.