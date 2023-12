Unseriöse Anzeigengeschäfte Stadt warnt vor Betrug mit Info-Broschüren

Die Meerbuscher Stadtverwaltung warnt vor Betrügern: In der Vorweihnachtszeit sind im Stadtgebiet wieder vermehrt Anzeigenwerber diverser Verlage unterwegs, die direkt oder indirekt den falschen Eindruck erwecken, gemeinsam mit der Stadt Meerbusch eine Broschüre oder ein ,Bürger-Info' zu erstellen. Diese Personen wenden sich zumeist an die örtlichen Gewerbetreibenden, an Firmen oder Handwerksbetriebe und empfehlen diesen, kurzfristig oder auf die Schnelle bestehende vertragliche Bindungen mit einer einzigen, spontan geleisteten Unterschrift zu verlängern.