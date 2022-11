Meerbusch Das ist der Notfallplan für einen Blackout

Nach Angaben der Bundesnetzagentur ist der „Fall der Fälle“ eher unwahrscheinlich. Das Szenario, auf das sich der Rhein-Kreis Neuss in Abstimmung mit den Kommunen vorbereitet, ist ein Stromausfall von bis zu 72 Stunden. Dafür laufen in der Meerbuscher Stadtverwaltung seit Wochen intensive Vorbereitungen für den „Blackout“, einen Stromausfall größeren Ausmaßes im Winter. „Als Kommune müssen wir jetzt verschiedene Notlagen durchspielen, um – soweit das überhaupt möglich ist – gerüstet zu sein“, sagt Bürgermeister Christian Bommers. So soll in Meerbusch die Handlungsfähigkeit im Notfall gesichert werden: