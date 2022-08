Meerbusch : Gesundheitstag für Mitarbeiter der Stadt

Meerbusch Am Aktionstag mit Betriebsfest gab es unter anderem ein Fahrrad, dass Smoothies mixt und einen Flugsimulator in virtueller Realität. Die Stadtmitarbeiter genossen aber auch, einfach wieder mit Kollegen feiern zu können.

2013 und seither im zweijährigen Rythmus veranstaltet die Stadt Meerbusch den Aktionstag für ihre Mitarbeiter – der aber während der Pandemie ausfallen musste. Mit rund 700 Beschäftigten ist die Stadtverwaltung der größte Arbeitgeber in Meerbusch, und wie auch große Unternehmen legt sie Wert auf die Gesundheit ihrer Belegschaft. „Wir wollten dem Tag keine Überschrift geben, sondern haben vor zwei Monaten eine Umfrage unter den Mitarbeitern gemacht, welche Themen sie besonders interessierten“, erklärt Voss das Vorgehen. Der Bereich, für den das Interesse am größten war, war die Ernährung. Daher gab es am Gesundheitstag unter anderem Impulsvorträge von einer Dreiviertelstunde Länge, die sich mit Aspekten wie Ernährung im Beruf oder Essen bei Stress befassten. „Die Vorträge sind bewusst kurz gehalten, wir wollen die Kollegen ja nicht den ganzen Tag an den Seminarraum fesseln“, erklärt Voss. Denn der Gesundheitstag der Stadt Meerbusch ist auch an das Betriebsfest gekoppelt, zu dem ebenfalls alle Mitarbeiter eingeladen waren. Daher blieben auch die Betriebsstellen gestern für den Publikumsverkehr geschlossen, ab heute stehen sie wieder wie gewohnt zur Verfügung.