Architektur in Meerbusch Stadt fördert Sanierung von Denkmälern

Das dritte Denkmal, dessen Pflege unterstützt wird, ist ein Wohnhaus an der Niederlöricker Straße, ebenfalls in Büderich. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1928. Hier müssen Dämmung und Dachhaut dringend erneuert werden – eine entsprechende Anfrage hat die Hausverwaltung bei der Stadt gestellt, da hier eine denkmalrechtliche Erlaubnis nötig ist. Die Kosten belaufen sich auf 83.000 Euro, gefördert wird mit 4200 Euro. Weitere Gelder gibt es unter anderem für den Förderverein Haus Meer, der 10.000 Euro für die jährliche Parkpflege des Denkmals erhält, sowie 1000 Euro für die Ausrichtung des Tags des offenen Denkmals. Zudem werden Maßnahmen am ehemaligen Weberhaus in Osterath, an Schloss Pesch sowie am Kröllges Hof, dem früheren Rathaus und der Alten Schule in Osterath gefördert. Die Hälfte der Fördersummen trägt das Land.