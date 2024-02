Bildung in Meerbusch Stadt schafft neue Benutzerordnung für das Stadtarchiv

Für das Meerbuscher Stadtarchiv tritt am 1. März eine neue Nutzerordnung in Kraft. Darüber entscheidet am 20. Februar der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss. In der Satzung werden auf elf Seiten die Rechte und Pflichten der Bürger erklärt, die auf Dokumente des Archivs zurückgreifen möchten. Die letzte Nutzerordnung stammt aus dem Jahr 1981. Seitdem haben sich die Anforderungen an den Datenschutz stark geändert. Die Regeln dazu wurden aktualisiert. Die Nutzung des Archivs ist weiterhin grundsätzlich unentgeltlich. Sachkosten für Kopien und Reproduktionen und Sonderleistungen des Archivs bei Recherchen oder Auskünften werden nach der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt berechnet.