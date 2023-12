2023 in Meerbusch Tatkraft in schwierigen Zeiten „Die Realität zeigt die harten Kanten"

Apsel war erst zum Jahresbeginn 2023 von Monheim nach Meerbusch gewechselt. Wie hat er die Konfrontation mit dieser großen Auftragsfülle erlebt? „Der komplette Umbau der Schulen ist schon etwas Besonderes. So etwas hatte ich vorher bei Weitem nicht auf dem Zettel. Aber ich war in Monheim an Schnelligkeit gewöhnt. Der Wechsel war deshalb für mich kein Kulturschock, keine große Wand, die da vor mir steht“, sagt Apsel und stellt klar: „Es gibt kein Davonlaufen.“ Er ist überzeugt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, die Schulen auszubauen. Schließlich zerfalle die große Aufgabe in Einzelprojekte. Dabei müssen sich die Planer auch mit Interimsbauten beschäftigen, damit der Schulbetrieb weiterlaufen kann. Bei der Zeitplanung gelte es, zu sortieren, so dass genügend Finanzmittel und Personalstab zur Verfügung steht. Das klingt nüchtern. Ob dies auch den Arbeitsalltag prägt? „Verzweiflung kann und darf nicht passieren“ sagt Apsel, „da sehe ich auch meine Mannschaft nicht.“ So habe sich das Dezernat in diesem Jahr auch personell verstärken können mit erfahrenen Kräften, was insbesondere angesichts des Fachkräftemangels sehr erfreulich sei.